سفارتنا في بولندا تنظم معرضاً لصور الشيخ زايد

المصدر: وارسو - وام

نظمت سفارة الدولة لدى بولندا معرضاً لصور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بالتعاون مع متحف آسيا والمحيط الهادي في وارسو.

ويأتي تنظيم المعرض احتفالاً بعام زايد، وتخليداً لذكرى الوالد المؤسس، وفي إطار تعريف المجتمع البولندي على حياة وحكمة وإنجازات ومكانة الراحل الكبير على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، في كلمة ألقتها سوسن العلوي القائم بالأعمال بالإنابة: «أهمية عام 2018 بالنسبة لدولة لإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا، حيث يصادف هذا العام الذكرى المئوية لميلاد مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وأيضاً الذكرى المئوية لإعادة استقلال بولندا الذي تم الاحتفال به رسمياً قبل أيام».

وأوضح أن المعرض المذكور يهدف إلى إبراز دور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تأسيس دولة الإمارات ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية فضلاً عن تقدير ما جسده من مبادئ وقيم مثلت ولا تزال الأساس الصلب الذي نهضت عليه دولة الإمارات.

لحظات مهمة

ويضم المعرض، الذي يستمر حتى بعد غد، 30 صورة فوتوغرافية توثق لحظات مهمة في حياة الشيخ زايد، وتظهر في الوقت ذاته جانباً من الثقافة والتراث الإماراتي.

وحضر افتتاح الفعاليات، الدكتورة يواننا فاشيليفسكا مديرة متحف آسيا والمحيط الهادي، وعدد من الدبلوماسيين والمثقفين والصحفيين.