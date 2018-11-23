حمد الشرقي يدوّن: إرث زايد خير بلا حدود وإرادة تصنع المعجزات

المصدر: الفجيرة ـ عائشة الكعبي

شارك صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتدوين عبارة علمني زايد أن الخير ليس له حدود وأن الإرادة تصنع المعجزات.

جاء ذلك خلال رعاية ومشاركة سموه، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بتشكيل أكبر شعار لـ«علمني زايد» مكون من 10 آلاف و526 ملصقاً ورقياً دونت عليها عبارات تؤكد القيم والمبادئ التي اكتسبها أفراد المجتمع من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تمكنت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بهذا الشعار.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إن مبادرة «علمني زايد» تأتي بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بعام زايد، القائد المؤسس وذلك لإبراز القيم النبيلة السامية التي تحلى بها المغفور له بإذنه تعالى، التي أصبحت نهج حياة يستمد منها الشعب دروساً في الحكمة والعطاء والعزيمة والإرادة.

احتفال

وشهد الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، حفل تشكيل شعار «علمني زايد» في فندق السيجي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية.

والمهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والمهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة إلى جانب عدد من مديري وموظفي الدوائر الحكومية والخاصة في الفجيرة وممثلين عن مؤسسة غينيس للأرقام القياسية.

تفاصيل

وبدوره أشار المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة إلى أن شعار «علمني زايد» شُكل من 10526 ملصقاً ورقياً، وقد بلغ ارتفاع الشعار 4.5 أمتار وعرضه 15 متراً، وجرى تشكيل الشعار وتنفيذه ضمن جهود الموظفين والعاملين في المؤسسة لتسجيل رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية، ليضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل بالإنجازات.

وعبر علي قاسم عن سعادتهم بترك بصمة ذات قيمة وطنية وتحقيق رقم قياسي مميز يسجل مآثر باني ومؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، متوجهاً بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الكبير الذي يجسد عمق الانتماء والاعتزاز بهذا الوطن العظيم والتعبير عن أسمى معاني الوفاء والولاء والعرفان بقيم باني الوطن وقيادته الشامخة.