«الشيخ زايد.. وأوروبا» معرض لبعثة الاتحاد الأوروبي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تحت رعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تنظم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة والرئاسة البلغارية والنمساوية للاتحاد الأوروبي لعام 2018.

معرضاً بعنوان «الشيخ زايد وأوروبا: رحلة» في صرح زايد المؤسس بكورنيش أبوظبي إجلالاً لمؤسس الدولة في عام زايد ابتداء من 25 نوفمبر الجاري وحتى 31 ديسمبر المقبل. ويرسخ المعرض مكانته كأول معرض من ناحية المضمون في العالم.

حيث سيعرض صوراً نادرة ومقاطع فيديو وبعضاً من مقتنيات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وقطعاً أثرية أخرى متعلقة بالتبادل الثقافي والتاريخي بين دولة الإمارات وأوروبا بعضها يتم عرضه لأول مرة.