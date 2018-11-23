تنظيم مخيم «مستكشف الفضاء» لأول مرة في الفترة الشتوية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تنظيم مخيم «مستكشف الفضاء» في الفترة الشتوية، نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته الدورات الـ 3 السابقة من البرنامج التعليمي الذي يقام عادةً في فصل الصيف، الذي يهدف إلى تعريف الأجيال الناشئة بعلوم الفضاء في إطار تثقيفي وترفيهي، وتنمية روح الاستكشاف لديهم من خلال تجارب علمية وورش عمل نظرية وعملية يقدمها خبراء ومختصون في علوم الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك في إطار تفعيل مبادرات «استراتيجية المريخ 2117».

وقد بدأ التسجيل في مخيم «مستكشف الفضاء»، ويستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل، وهو مفتوح لطلبة المدارس، المقيمين في دولة الإمارات وخارجها، للفئة العمرية ما بين 11 و14 سنة، وسيتم تنظيم المخيم على مرحلتين: الأولى لفئة الطلاب وتكون بين الـ 16 والـ 20 من ديسمبر، والثانية لفئة الطالبات وتكون ما بين 23 و27 ديسمبر المقبل، وتتكون كل مجموعة من 30 مشاركاً.

ويتضمن برنامج المخيم ورش عمل وأنشطة مختلفة تجمع بين الجانبين العملي والنظري، وسيتسنى للمشاركين القيام بزيارات ميدانية لمرافق البحث والتطوير الموجودة في مركز محمد بن راشد للفضاء، ومن بينها مختبرات تقنيات الفضاء، حيث سيتعلم الطلبة بناء الدوائر الكهربائية للأقمار الاصطناعية.

وإلى جانب الورش التعليمية سيتعرف المشاركون إلى البرامج التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، المتمثلة في «استراتيجية المريخ 2117»، و«مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل»، والبرنامج المتكامل لتطوير الأقمار الاصطناعية وبرنامج الإمارات لروّاد الفضاء، حيث سيحظى المشاركون من خلال التعرف إلى البرنامج الأخير بفرصة تذوق طعام روّاد الفضاء.

وقال المهندس عدنان الريس، مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء:«مخيم مستكشف الفضاء يتضمن محتوى علمياً وتثقيفياً متخصصاً، ويأتي في سياق مبادرات «استراتيجية المريخ 2117»، حيث يهدف إلى تمكين الأجيال اليافعة من المعرفة الأساسية بعلوم الفضاء وتقنياته.

والتركيز على التعليم الذي يعد من بين أهم ركائز هذا البرنامج الرائد، وتسهم ورش العمل النظرية والعملية التي يشارك بها الطلاب على مدار 5 أيام في تنمية خيالهم وتوجيه شغفهم لاستكشاف الكون بمختلف مكوناته، وتعزيز ثقافة الاستكشاف لديهم».