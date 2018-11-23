مستشفى خليفة في أم القيوين يحتفل باليوم العالمي للجودة

المصدر: أم القيوين - وام

شهد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين الحفل الذي نظمه مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين تزامناً مع اليوم العالمي للجودة تحت شعار «الجودة مسألة ثقة».

وأشار ليام دوفي المدير التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة العام في كلمته خلال الحفل إلى إنجازات مستشفى الشيخ خليفة العام الذي افتتح منذ 6 سنوات حصل خلالها على العديد من الاعتمادات والشهادات شملت، شهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة JCIA، وشهادة المنظمة الدولية للمقاييس ISO، والشهادة الدولية للمختبرات من قبل الكلية الأميركية لعلماء الأمراض CAP، بالإضافة إلى شهادة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP، ما ساهم في رفع الخبرات لدى العاملين في المستشفى فيما يخص جميع المرضى المقيمين ومرضى العيادات الخارجية.