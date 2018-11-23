«كهرباء دبي» تفوز بجائزة «أفضل بيئة ثقافية للتعلم» ضمن جوائز «لينكد إن»

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل بيئة ثقافية للتعلم» في فئة القطاع العام، للعام الثاني على التوالي، ضمن جوائز «لينكد إن» للمواهب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018، خلال حفل أقامته شركة «لينكد إن»، في فندق بالازو فيرساتشي دبي. وجاء فوز الهيئة بجائزة «أفضل بيئة ثقافية للتعلم» تقديراً للتعاون المثمر بين الهيئة وشركة «لينكد إن» في تعزيز ثقافة التعلم بين موظفيها.

من خلال منح 2000 موظف الفرصة لاكتشاف الموارد المعرفية المتاحة في منصة «لينكد إن ليرنينج»، إحدى منصات التعلم الذكي عبر الإنترنت، والتي توفر لأعضائها مكتبة تحوي أكثر من 10 آلاف محتوى معرفي وتعليمي وتدريبي فائق الجودة في مجالات الإدارة والتكنولوجيا والابتكار، يقدمها نخبة من الخبراء المعروفين عالميا.

تقدير

وأعرب سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «عن سعادته بهذه الجائزة التي تعكس التقدير الذي تحظى به جهود الهيئة في مجال تدريب الموظفين وصقل مهاراتهم، وتوفير أحدث مصادر المعرفة من أجلهم، بالتعاون مع كبرى المؤسسات المرموقة عالمياً، في مجال استقطاب المواهب والحفاظ عليها وإسعاد الموظفين وغرس ثقافة التعلم المستمر بينهم».