قرقاش: أهلاً وسهلاً بالشقيق والعضيد

المصدر: دبي ـ البيان

رحّب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر حسابه في «تويتر»، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

ودوّن معاليه عبر «تويتر»: «في المطار الرئاسي حاضراً المراسم الرسمية لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في الإمارات بلده الثاني، أهلاً وسهلاً بمن يحمل فكره وعمله طموحاً واسعاً شاسعاً للسعودية الشقيقة، وأهلاً وسهلاً بالشقيق والصديق والعضيد».

واضاف معاليه « العلاقة السعودية الإماراتية تعززت بالثقة والشفافية وبالإرادة والعزيمة المشتركة، وزيارة الأمير محمد بن سلمان لبلده الثاني بكل ما تحمله من محبة وتقدير واحترام مؤشر على البعد الاستراتيجي المهم لهذه العلاقة، أهلا بالشقيق والصديق والعضيد».