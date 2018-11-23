«نواة للطاقة» تستعين بخبرات «إي دي إف» الفرنسية

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

وقّعت شركة «نواة للطاقة»، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المسؤولة عن تشغيل وصيانة مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، اتفاقية لوضع إطار للتعاون مع مجموعة «إي دي إف» الفرنسية، الرائدة في مجال الطاقة النووية.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم المجموعة الفرنسية باقة من الخدمات لدعم شركة «نواة للطاقة»، في مهامها الخاصة بتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وذلك بالاعتماد على الخبرات التي اكتسبتها المجموعة من العمل على مدى 5 عقود في هذا المجال، ودعمها للكثير من المشاريع النووية الجديدة خلال مراحلها الأولى.

خدمات

وستعود الاتفاقية بالنفع على الطرفين، عبر إتاحة الخدمات المنتقاة بعناية، ومواصلة ترسيخ أواصر الشراكة بينهما، حيث ستسهم هذه الاتفاقية، والتي ستستمر على مدار 10 سنوات، في تعزيز جودة وسلامة عمليات مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، والذي وصل إلى مرحلة الاستعدادات التشغيلية لأولى محطاته الأربع بقدرة 1400 ميغاواط.

وفي هذا الإطار، ستوظف مجموعة «إي دي إف» مزايا برنامجها الخاص بالتطوير الدائم، والذي يمثل العمود الفقري لثقافة السلامة لديها، وذلك خلال تعاونها مع شركة نواة لتحقيق أعلى مستويات الأداء.