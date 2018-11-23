ضاحي خلفان يحاضر حول القوة الناعمة في صفات زايد القيادية

المصدر: دبي ـ البيان

استقبلت مجموعة اينوك معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، كضيف محاضر للتحدّث عن الصفات القيادية للأب المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وكان في استقبال معاليه الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك سيف حميد الفلاسي، وعدد من أعضاء فريق القيادة العليا في المجموعة، الذين حضروا المحاضرة التي ألقاها معالي الفريق وتطرّق من خلالها إلى مقتطفات من كتابه الجديد «القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد.. 110 صفات قيادية». هذا وركّز معالي الفريق أيضاً على الصفات القيادية الاستثنائية للأب المؤسس، رحمه الله، ومقارباته الفريدة ورؤيته الحكيمة للنهج الأمثل لخدمة الوطن والشعب.