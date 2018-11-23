إقرار ميزانية 2019 لهيئة المعاشات

المصدر: دبي - وام

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس صباح أمس في مقر ديوان سمو الحاكم في دبي.

حيث أقر المجلس مشروع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة لعام 2019 تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ووافق على تعيين الخبير الاكتواري لتقييم المركز المالي للهيئة، ثم ناقش بنود جدول الأعمال الأخرى واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

مناقشة

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم ثم شرع في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.

أرقام

تشير إحصاءات أكتوبر إلى ارتفاع مشمولي التأمين 5.41% عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغوا 92 ألفاً و861، مقارنة بـ 87 ألفاً و 835 عن الفترة نفسها من 2017. كما ارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في الهيئة من 5376 إلى 6032 صاحب عمل، وبلغ عدد المتقاعدين 15 ألفاً و 828 مقارنة بـ 15 ألفاً و302 متقاعد عن الفترة نفسها من العام الماضي.