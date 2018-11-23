منصة للتوعية بخدمات «محمد بن راشد للإسكان» في البرشاء مول

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

افتتح جاسم الشميلي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، فعالية مبادرة «التوعية الإسكانية»، عبر منصتها في البرشاء مول.

وتستهدف من خلالها تعريف المواطنين بخدمات المؤسسة المتنوعة في قطاع الإسكان، حيث سيتم تلقي الإجابة عن الاستفسارات، من خلال فريق يضم 10 من موظفي المؤسسة، فيما تختتم المبادرة في تمام الـ 10 من مساء اليوم.

وقال سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «إن المنصة حظيت بإقبال عدد كبير من المواطنين، الذين آثروا التعرف إلى خدمات المؤسسة التي تضم المنح والقروض الإسكانية والمنح الخاصة بالأراضي السكنية، والمساعدات المالية، والوحدات السكنية، والصيانة والإضافة والإحلال، فضلاً عن خدمات القروض والبناء والوحدة السكنية والصيانة أو الإضافة أو الإحلال».

وتابع: «نسعى من خلال هذه المبادرات، إلى تعريف المجتمع في دبي بما تقدم المؤسسة من فرص إسكانية، وسيتم افتتاح منصة أخرى في الاتحاد مول يومي الـ 6 والـ 7 من ديسمبر المقبل، لتعزيز هذا النهج».