شرطة أبوظبي تنظم مسيرة تحدي السكري في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي مسيرة «معاً لتحدي السكري» تقدمتها فرقتها الموسيقية بمعزوفات وطنية وتراثية، وذلك باستاد هزاع بن زايد في العين بمشاركة منتسبين من مديرية شرطة العين ومركز الطوية الصحي ومستشفى ميدكلينك الطبي، وسفراء الخير التطوعي ومدرسة الأندلس الخاصة وعدد من أفراد الجمهور وأصحاب الهمم.

شارك في المسيرة التي نفذتها إدارة الخدمات الطبية بالعين بمديرية الخدمات الطبية في قطاع المالية والخدمات العقيد عصام عبدالله آل علي نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية ومنتسبون من إدارة مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية، والمقدم عبدالرحيم البلوشي مدير مديرية الخدمات الطبية وكل من مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية.