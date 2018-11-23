شرطة رأس الخيمة تبحث الاستعدادات لليوم الوطني مع «الاتحادية للكهرباء»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، صالح أحمد الشامسي رئيس لجنة الفعاليات في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ـ المنطقة الشمالية، والوفد المرافق له، وذلك ضمن إطار التنسيق والتعاون بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الذي ستحتفل به الدولة في الثاني من ديسمبر المقبل.

ورحب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بالوفد الزائر من لجنة الفعاليات في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، مثمناً هذه الزيارة التي تهدف إلى تسليط الضوء على مشهد الفرح باليوم الوطني، الذي ستشهده الإمارة خلال الأيام المقبلة، وسيشارك فيه كافة المواطنين والمقيمين وزوّار الإمارة.

مؤكداً أن مشاركة المؤسسات الحكومية في هذه المناسبة الوطنية العظيمة وتعاونها لإبراز روح الاتحاد سيعكس الهوية الوطنية المؤسسية، ويعزز التعاون الإيجابي والبناء، كما سيدعم أطر التواصل والتفاعل الوطني بصورة مستمرة.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الفعاليات في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ـ المنطقة الشمالية، أن التعاون بين لجنة الفعاليات بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشرطة رأس الخيمة، قائم على التنسيق الكامل وعلى أعلى المستويات وبما يحقق الأمن والاستقرار ويعزز الأمن والأمان المجتمعي، فضلاً عن ثقافة الهوية الوطنية التي تأتي في مقدمة أولويات المؤسسات الحكومية.