شرطة أبوظبي تشارك في احتفالية «أصدقاء البيئة» باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شاركت شرطة أبوظبي في الحفل الذي نظمته «جمعية أصدقاء البيئة» بمناسبة اليوم الوطني الـسابع والأربعين وذلك في قاعة الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة بأبو ظبي.

وتضمن الحفل عروضاً فنية ومسرحية قدمها طلبة المدارس الابتدائية استعرضت إنجازات مسيرة الاتحاد، والاعتزاز بالانتماء لإمارات الخير والعطاء، مستذكرين مؤسسها وصانع مجدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واستمرارها على نهج الريادة والتطوير بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ولبت تطلعات وطموحات أبناء الإمارات وواصلت تحقيق الإنجازات التي عززت من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي.