الرميثي يهنئ الريسي باختياره لعضوية تنفيذية الإنتربول

المصدر: أبوظبي ـ البيان

رفع اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اختيار اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، مؤكداً أنه استحقه بكل جدارة واقتدار.

وأوضح معاليه أن اختيار اللواء الريسي في عام زايد وفي اختتام الدورة الـ87 للجمعية العامة للإنتربول من ضمن 1300 مشارك منهم 40 وزيراً و85 رئيساً للشرطة من جميع أنحاء العالم، يُعتبر إنجازاً يستحق الفخر، فأبناء الوطن مشهود لهم تحقيق الإنجازات الريادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يحقق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بسمعة الدولة وإنجازاتها العالمية باستمرار، ووصولاً إلى أعلى المناصب وأرفعها لتعكس مقدرات أبناء الإمارات في تحقيق الإنجازات المتفردة عالمياً.