«خيرية الشارقة» تكرم إدارة المدام لتميزها في العمل الخيري والإنساني

Ⅶ الشارقة - البيان

كرمت جمعية الشارقة الخيرية إدارتها الفرعية بمنطقة المدام، والمحسنين، وذلك وتقديراً لجهودها وإنجازاتها من خلال تنفيذ حزمة مشاريع خارجية متنوعة، برعاية وحضور الشيخ عصام بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

حضر الحفل عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية، وعدد من المديرين ورؤساء الأقسام وأعيان المنطقة بالمدام، وتضمن عدداً من الفقرات، بدأت بالسلام الوطني ومن ثم كلمة الجمعية التي ألقاها عبد الله الدخان، قال فيها: إن ما تم من مشاريع بعدد من الدول ما هو إلا بتعاضد الجميع من المتبرعين والمحسنين وفاعلي الخير، وأهالي المدام.

جهود

وأثنى على الجهود التي بذلت من قبل موظفي إدارة المدام خلال العام الماضي، مبيناً أن إجمالي الدخل بلغ 20 مليون درهم في الشهور العشرة الأولى من العام 2018، بجهود محسنين من الأفراد والمؤسسات المختلفة.

وتابع: نكرم اليوم المحسنين الذين تبرعوا بهذه المبالغ لأجل إسعاد المعسرين والفقراء بعدد من الدول، ونشكر لهم جميل تعاونهم وتبرعهم السخي، ونشكر كذلك أهالي منطقة المدام على وقفتهم المتميزة، وشكرنا الخاص لإدارة المدام، مع خالص التمنيات بالمضي قدماً وتحقيق المزيد من الإنجازات.