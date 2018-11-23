بلدية العين تستعد لاحتفالات اليوم الوطني الـ 47 بمدينة ألعاب الهيلي

المصدر: العين - داوود محمد

أنهت بلدية العين استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 47، والذي سيقام بمدينة ألعاب الهيلي يومي 1-2ديسمبر، من خلال مجموعة من العروض الفنية بما يتناسب مع الاحتفاء بعام زايد، بالإضافة للعروض العالمية والمحلية التي ستتوزع في مختلف أنحاء مدينة ألعاب الهيلي، إلى جانب تزيين الحديقة لإضفاء الجو الاحتفالي ومشاركة الجمهور هذه المناسبة الغالية.

وأكد سلطان الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات ببلدية العين:«أن فعاليات اليوم الوطني تأتي في كل عام لتحمل روحاً واحدة ترسخ قيم الولاء والانتماء لدولة الإمارات وتعظم مفهوم الاتحاد ومنجزاته».

فعاليات

وأضاف إن البلدية قامت بتوزيع الفعاليات على 3 مناطق رئيسية لتوفير أكبر خيارات البرامج الترفيهية أمام الجمهور، حيث سيتم تقديم العرض العالمي بـ«افتح يا سمسم»، على مسرح الطفل على فترات متعددة مصحوبا بمجموعة من الورش الفنية المخصصة للأطفال، التي تتيح لهم قضاء وقت ممتع في جو أسري مفعم بالنشاط. أما المنطقة الثانية فستقدم مجموعة من المتاجر الإماراتية برعاية مجلس سيدات أعمال أبوظبي، إلى جانب ممشى الذواقة .

والذي سيوفر مجموعة كبيرة من أذواق المأكولات العالمية، وفي المنطقة الثالثة سيتاح للجمهور الاستمتاع بمشاهدة العروض الفنية والفنون الشعبية وعروض الألعاب النارية التي ستضيء سماء المدينة بتوليفة متناغمة من الألوان والعروض المائية على أنغام الموسيقى.

والتي أعدتها بلدية مدينة العين خصيصا لهذه المناسبة بأشكال مبتكرة تستخدم فيها أحدث التقنيات الرقمية، إلى جانب الأمسيات الفنية التي سيحييها نجوم الغناء الإماراتي والعربي على المسرح الرئيسي للاحتفال، وتقديم أوبريت وطني حديث يعرض لأول مرة خلال هذا الحفل يجسد لوحات ومواقف تحكي مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، كما ستشارك البلدية بجناحها التراثي الذي يتم فيه عرض منتجات إعادة تدوير مخلفات النخيل بشكل يربط بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر.