محمد_بن_سلمان_منور_ الإمارات يتصدر الترند المحلي

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

أطلق مغردون وسم # محمد_بن_سلمان_منور_ الإمارات، احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، إلى دولة الإمارات التي استهل بها جولته التي تشمل زيارة دول عربية أخرى.

وتصدر الوسم، الذي أطلقه المغردون فور وصول سموه إلى العاصمة أبوظبي، ترند الإمارات الذي حظي بتفاعل شعبي واسع بين مواطني الدولتين.

وعبّر المغردون عن فرحتهم بالزيارة الميمونة التي تؤكد عمق العلاقات ووحدة المصير بين الدولتين الشقيقتين.

وقال مغرد: «ما أسعده من خبر، وما أجملها من لحظات حين يلتقي محمد الحزم بمحمد العزم»، ودوّن آخر: «العلاقة بين الإمارات والسعودية مصير مشترك وتعاون دائم، ومعاً للأبد، بكل الحب والتقدير والاحترام، أهلاً وسهلاً بولي عهد المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات».

ودوّن آخر: «أجزم بأن ما يربط السعودية والإمارات يفوق تصور الشعوب، وهي علاقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ منذ القدم، أسّسها الأجداد المؤسسون رحمة الله عليهم»، وكتب أحدهم: «أسّس التحالف بين الإمارات والسعودية علاقة تاريخية أبدية معطرة بدماء شهداء البلدين الذين جادوا بأرواحهم في سبيل نصرة الحق ودحر الظلم».

وعبّر المغردون عن فرحتهم بإعادة نشر الصور التي تجمع بين قادة الدولتين منذ القدم، ودوّنوا بجانبها عبارات عكست حجم الترابط والمودة بين قيادة وأبناء الشعبين.

وفي السياق ذاته، تفاعل أبناء المملكة العربية مع الوسم الذي أُطلق احتفاءً بهذه المناسبة بتغريداتهم التي أكدوا فيها أن ولي العهد السعودي غادر بلاده إلى بلده الثاني العضيد والشقيق، إذ قال مغرد: «خرج من داره وراح داره، الله يعزك ويخليك لنا فخر وطموح»، ودوّن آخر قائلاً: «سافر من داره لداره، حفظ الله قادة الشعبين».

وتزينت معالم الإمارات بعلم المملكة احتفاء بضيف الإمارات.