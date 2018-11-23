«زايد العليا» تستعد لـ«غينيس» بتجسيد أكبر كلمة «زايد» بالليغو

المصدر: أبوظبي - وام

تستعد مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق إنجاز عالمي جديد للدولة بدخولها موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية للمرة الثانية في تاريخ المؤسسّة من خلال تجسيد أكبر كلمة في العالم «زايد» مبنية بقطع الليغو ضمن جدارية كبيرة تضم شعار احتفالات اليوم الوطني الـ47 «هذا زايد.. هذه الإمارات».

ويتم إقامة الجدارية التي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار وطولها 8 أمتار في الساحة الأمامية للمبنى الرئيسي لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة المفرق مع كتابة شعار احتفالات اليوم الوطني «هذا زايد.. هذه الإمارات» بلغة الإشارة في الجزء العلوي من الجدارية، بينما تتكون بقية اللوحة من قطع الليغو البلاستيكية التي جسدت نفس الشعار.

وتقدم المؤسسة هذا الإنجاز إلى ذكرى الشيخ زايد في العام الذي سمي باسمه وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام.

ودعت المؤسسة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين من جميع الفئات العمرية إلى المشاركة في هذا الحدث يومي الـ26 والـ27 من نوفمبر الحالي بمقرها الكائن بمنطقة المفرق.