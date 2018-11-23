سفيرنا بالرياض: الزيارة تؤكد أزلية وعمق العلاقات

المصدر: الرياض ـ واس

نوه الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى الإمارات تؤكد أزلية وعمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

وقال: نرحب ترحيباً حاراً بالأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات، سيحل ضيفاً عزيزاً على وطنه. مؤكداً أن المملكة والإمارات ظلتا دوماً امتدادًا طبيعياً للآخر تاريخياً واجتماعياً وسياسياً، لافتاً إلى أن الجميع يدرك مدى صلابة وقوة العلاقات السعودية الإماراتية، المستندة إلى تاريخ طويل من الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين، وأسس راسخة وصلبة للتعاون والتكامل والرؤى المشتركة.

وأضاف: تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع جولة عربية وعالمية تعبير عن المكانة العظيمة لدولة الإمارات لدى المملكة وهي ذات المكانة للمملكة في قلوبنا، لتؤسس محطة جديدة من محطات مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأردف: طالما كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات استراتيجية هدفها الأول ازدهار البلدين ورفاه شعبيهما، وخدمة قضايا المنطقة وضمان أمنها واستقرارها. فللمملكة العربية السعودية دور مركزي ومحوري في المنطقة والعالم، وكان لها الكثير من المواقف الناصعة التي حافظت بها على استقرار منطقتنا ومنعت التدخل في قضاياها، ونقدر عالياً العلاقات الوطيدة بين بلدينا، حيث إن هذه العلاقات ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مسنودة بإرادة سياسية صادقة، وإيمان قوي بمستقبل واحد.

واختتم الشيخ شخبوط حديثه: نقول للأمير محمد بن سلمان: حللت أهلاً ونزلت سهلاً في بلدك الثاني الإمارات.