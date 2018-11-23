بحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين أبوظبي والنرويج

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

قام وفد من دائرة الطاقة، برئاسة المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس الدائرة، بزيارة عمل إلى النرويج التقى خلالها كلاً من: أليزابيث بيرج الأمين العام لوزارة الطاقة في النرويج وعدد من رواد قطاع الطاقة.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الحلول المبتكرة في هذا المجال، وذلك من خلال ورش عمل واجتماعات ثنائية مع نخبة من أبرز صناع القرار والخبراء في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة مناقشات حول مواضيع الطاقة الحيوية، والتي تتمحور حول تقديم نظرة معمقة لهيكلية عمل قطاع الطاقة في أبوظبي، والتطورات، التي شهدها قطاع الطاقة في النرويج ودوره في الاقتصاد وخلاصة هذه التجربة وأهم الدروس المستفادة منها. ومن ضمن المواضيع المطروحة أيضاً مناقشة الاستراتيجيات المتبعة في تأسيس وتطوير شركات تابعة للقطاع الحكومي والانطلاق بأعمالها لتصبح شركات عالمية .

مكانة

وبهذه المناسبة، صرح المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة: «نعمل على تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة أبوظبي بشكل خاص على مستوى قطاع الطاقة العالمي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال. ولتحقيق هذا الهدف، نعتمد منهجية تقوم على إرساء وتعزيز التكامل بين مختلف الشركات العاملة في مجالات الإنتاج والإمداد والتوزيع، وتحقيق أفضل مردود من موارد الطاقة التقليدية والمتجددة».