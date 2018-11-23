السويلم: الزيارة تجسيد لوحدة الهدف

المصدر: الرياض ـ واس

أكد سعود بن فهد السويلم القائم بأعمال سفارة المملكة لدى الإمارات أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في السعودية ، إلى دولة الإمارات تأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين قادة البلدين والشعبين الشقيقين، ووحدة الهدف والمصير، وتعزز ما وصلت إليه هذه العلاقات من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

استقرار

وقال السويلم: «إن هذه الزيارة تأتي في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وما تواجهه من تدخلات أجنبية تهدد أمن المنطقة واستقرارها»، مؤكداً أن البلدين يعملان على السعي لأمن المنطقة واستقرارها، ومكافحة الإرهاب والتطرف بالتشاور والتنسيق المستمر بين القادة في البلدين الشقيقين.