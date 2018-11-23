أخبار الساعة: الإمارات وفرنسا شراكة تعزز الأمن والسلم

قالت نشرة «أخبار الساعة» إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فرنسا ولقائه مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة تعكس قوة العلاقات الإماراتية - الفرنسية بما تشهده من تطور في المجالات كافة ورؤى مشتركة إزاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وهذا ما عبر عنه سموه بالقول إن «دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية شريكتان في الحرب على التطرف والإرهاب ودعم قيم التسامح وتعزيز الحوار والتفاعل والتعايش بين الشعوب والحضارات والثقافات ونبذ التعصب والكراهية والعمل من أجل السلام».

وتحت عنوان «الإمارات وفرنسا شراكة استراتيجية شاملة تعزز الأمن والسلم» أوضحت أن أهم ما يميز العلاقات بين الإمارات وفرنسا الصديقة منذ تأسيسها عام 1971 أنها علاقات شاملة لا تتوقف عند حد التنسيق السياسي والدبلوماسي فقط، وإنما تمتد إلى المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية والعلمية والحضارية.

وهو ما يعبر عن نفسه في الكثير من المظاهر مثل جامعة السوربون - أبوظبي ومتحف اللوفر- أبوظبي والتعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي في مناطق النزاعات، ولهذا فإن هذه العلاقات - كما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «تخطت مفهوم المصالح الاقتصادية والسياسية والثقافية المتبادلة لتصل إلى مستوى الالتقاء في رسالة إنسانية مشتركة».