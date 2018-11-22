محمد بن سلمان يصل إلى الدولة ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

المصدر: وام

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وجرت لولي عهد السعودية مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

و صافح الأمير محمد بن سلمان .. كبار مستقبليه من سمو الشيوخ و الوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عددا من الأمراء و الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين ولي العهد السعودي.

