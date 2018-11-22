9,3 مليون نسمة عدد سكان الإمارات في سجلات ديسمبر 2017

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة والذي بلغ 9,304,277 نسمة بحسب السجلات الإدارية وذلك لغاية يوم 31 ديسمبر 2017.

وأشارت الأرقام إلى نمو إجمالي عدد السكان بنسبة 2% عن العام 2016، وبأن نسبة الذكور بلغت 69% من إجمالي عدد السكان بما يوازي 6,415,942 نسمة مقابل 31% من الإناث وبما يوازي 2,888,335 نسمة.

هذا وتعتبر دولة الإمارات من الدول التي بدأت الاعتماد على السجلات الإدارية الوطنية لاحصاءات السكان لما في ذلك من مزايا عديدة مثل الاستفادة القصوى من البنية التحتية في عالم تكاملية الأنظمة الإلكترونية وجاهزية السجلات الإدارية والرربط الحكومي الموحد على مستوى الدولة بالاضافة الى الدقة في النتائج وآنية الحصول الوقتي للنتائج ومرونة إتاحة ونشر البيانات.

وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "تلتزم الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تجاه رؤيتها والتي هي المعرفة من أجل الازدهار، وذلك عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتطوير منهجيات العمل الإحصائي والارتقاء بها وبما يتماشى مع أحدث الأنظمة والمعايير الدولية المتبعة في الدول الحديثة. وبفضل تعاون ودعم شركائنا في حكومة دولة الإمارات نكشف النقاب اليوم عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات لعام 2017"

ويجدر بالذكر أن البيانات السكانية تمثل مطلبا أساسيا للتخطيط ووضع السياسات الخاصة بالدولة وتلبي متطلبات تقارير التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة والذي يتوافق مع رؤية واستراتيجية الدولة 2021 باستخدام أحدث التقنيات والبرامج لتحقيق التنمية وتقوم الهيئة بتطوير أسلوب جمع البيانات لرفع كفاءة العمل الإحصائي الوطني ودقة البيانات.