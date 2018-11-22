مجلس إدارة "هيئة المعاشات"يقر مشروع الميزانية التقديرية السنوية

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس صباح اليوم الخميس بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي حيث اطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الھيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.

وصادق على القرارات والتوصيات المتخذة من قبل اللجان المنبثقة عنه وهي اللجنة التنفيذية لجنة التدقيق والمخاطر واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت وقام باعتمادها كما أقر المجلس مشروع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة لعام 2019 تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها فيما وافق على تعيين الخبير الاكتواري لتقييم المركز المالي للهيئة كما في أواخر 31 ديسمبر 2018 ثم ناقش المجلس بنود جدول الأعمال الأخرى واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

يذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أكتوبر من العام الجاري تشير إلى ارتفاع عدد المشمولين بالتأمين بنسبة 5.41% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عدد المشمولين (92,861) مقارنة بـ (87,835) عن نفس الفترة من 2017 كما ارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في الهيئة من (5,376) إلى ( 6,032) صاحب عمل كما بلغ عدد المتقاعدين (15,828) مقارنة بـ (15302) متقاعدا عن نفس الفترة من العام الماضي

وارتفع عدد المستحقين إلى (6,988) مقارنة بـ (6761) كما تدير الهيئة ملفات (1,725) متقاعدا و(4,553) مستحقا من المدنيين وملفات (5,917) متقاعدا و (4,451) مستحقا من العسكريين الذين تصرف معاشاتهم من وزارة المالية.