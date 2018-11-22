تشكيل أكبر شعار لـ «علمني زايد» بـ 10526 ملصقاً ورقياً

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

برعاية ومشاركة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، تمكنت بالأمس مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية ، وذلك بتشكيل أكبر شعار لـ «علمني زايد» مكون من 10 آلاف و526 ملصقاً ورقيأً دونت عليها عبارات تؤكد القيم والمبادئ التي اكتسبها أفراد المجتمع من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه .