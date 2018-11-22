وزارة الداخلية تستعرض مبادراتها في حماية حقوق الإنسان

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، في مقر الوزارة وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة محمد فزيع رئيس اللجنة الذي يقوم بزيارة للدولة للإطلاع على جهود الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام في الدولة العاملة في مجال حقوق الإنسان.

حيث تم خلال اللقاء عرض جهود وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان، والتدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في عام 2014 بشأن التقرير الوطني الأول لآلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صادقت عليه الدولة في عام 2008.

كما استعـــرضت وزارة الداخلية مبادراتها في تعزيز حماية حقوق الإنسان مثل تجربة المؤسسات العقابية والإصلاحية في تنفيذ معايير حقوق الإنسان، ومبادرة الوزارة في استحداث مجلس للتوازن بين الجنسين ومجلس وزارة الداخلية للشباب.

بالإضافة للبرامج القانونية والمجتمعية لمكتب ثقافة احترام القانون وإجراءات حماية الأطفال المنفذة من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وجهود وزارة الداخلية عبر مراكز الوزارة في تأهــيل وتشغيل أصحاب الهمم.

وأكد وكيل الوزارة حرص وزارة الداخلية بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الاحترام الدائم لحقوق الإنسان وصيانة حريات وحقوق وكرامة أفراد المجتمع وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور والتشريعات الوطنية والصكوك المصادق عليها من الدولة، عبر تنفيذ التشريعات والمبادرات المجتمعية.

وفي ختام اللقاء قدم الفريق سيف الشعفار درع وزارة الداخلية كهدية تذكارية للوفد الزائر.