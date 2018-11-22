عبدالله بن زايد يبحث ونظيره الفرنــسي التعاون وجهود مكافحة الإرهاب

المصدر: باريس - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي في باريس.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها صاحب الســـمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب القــائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - بحث سير العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وفرنسا والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها التجارية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والطاقة المتجددة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في اليمن وليبيا وجهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات استـــراتيجية وثيقة وتاريخية مع فرنسا، مشــيراً إلى أن هناك حرصاً مستمراً علـــى تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

من جانبه قال جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لبلاده، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين يربطهما علاقات ثنائية متميزة ويحرصان دائماً على تعزيز الجهود لتنمية أوجه التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.

وعقب اللقاء، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وجان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي التوقيع على اتفاقية تزويد خدمات طبية لمواطني دولة الإمارات في فرنسا بين دائرة الصحة في أبوظبي والمستشفى الأميركي في باريس.

وقع الاتفاقية نيابة عن الدائرة محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة وعن المستشفى أوليفر بوسك نائب رئيس المستشفى.

كما شهدا التوقيع على اتفاقية تزويد خدمات طبية لمواطني دولة الإمارات في فرنسا بين دائرة الصحة في أبوظبي ومستشفى ومؤسسة مستشفى باريس.

وقع الاتفاقية نيابة عن الدائرة محمد حمد الهاملي ومن جانب المستشفى فابريك فرييل مديرها العام.

وحضر اللقاء وتوقيع الاتفاقيتين معالي علي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عضو المجلس التنفيذي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد إسماعيل السهلاوي نائب سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

وحضر من الجانب الفرنسي موريس غوردومونتات الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية والسفير باتريك مايسونيف المسؤول عن محاربة الإرهاب.