«بيئة أبوظبي» و«بروج» تكرّمان الكليات المساهمة في مبادرات الجامعات المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت هيئة البيئة في أبوظبي وشركة بروج احتفالاً لتكريم الكليات والجامعات المشاركة في مبادرة الجامعات المستدامة، وذلك لمساهماتهم في إحداث تغير بيئي إيجابي في جامعاتهم، من خلال تبنى أفضل الممارسات لتقليل بصمتهم وتخفيف أثرها على البيئة.

وبدأت فعاليات الحفل الذي أقيم في قاعة المؤتمرات في مجمع الشيخ خليفة للطاقة بأبوظبي، بافتتاح المعرض الذي تم تنظيمه تحت شعار «قوة الشباب»، عرضت خلاله الكليات والجامعات المشاركة بالمبادرة أبرز مشاريعها وبرامجها، حيث شارك في المعرض جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة أبوظبي، جامعة زايد، الجامعة الأميركية في الشارقة، الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة مانيبال دبي، كليات التقنية العليا أبوظبي، بالإضافة إلى أبرز أنشطة ومشاريع المجلس الأخضر للشباب.

حضر الحفل الدكتور حسان عبيد المهيري - الوكيل المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وعبد الرحمن العتيق، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في بروج، وأحمد باهارون المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي. كما حضر الحفل عدد من الرؤساء التنفيذيين في أدنوك ومجموعة شركائها، وعدد من مديري وعمداء الجامعات والمشرفين والطلبة المشاركين في المبادرة.

وفي إطار سعيها لتعزيز مشاركة وتمكين الشباب بصفتهم قادة التغيير، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع شركة بروج، مبادرة الجامعات المستدامة في عام 2014، بدعم من وزارة التربية والتعليم، لتشجيع الشباب على المشاركة في تعزيز الاستدامة البيئية في الجامعات والمجتمع.