الإمارات تشارك في سوق خيري أممي لدعم برامج الطفولة

المصدر: جنيف - وام

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات السوق الخيري السنوي الذي تنظمه الأمم المتحدة في جنيف لتمويل مشروعات وبرامج خيرية لصالح الطفولة في العالم.

وذلك بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإشراف حرم عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وضم الجناح الإماراتي معروضات عدة متنوعة من منتجات يدوية وتراثية إضافة إلى جناح خاص بالمأكولات الإماراتية، وشهد إقبالاً كبيراً من زوار المعرض من السفراء والدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف والمسؤولين لدى المنظمات الدولية مما يعكس مكانة الإمارات وتقدير مختلف جنسيات العالم لها ولثقافتها وتراثها الأصيل.

وأشاد السفير عبيد سالم الزعابي بإسهامات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم قضايا المرأة والطفل داخل الدولة وخارجها، مؤكداً: «أن سموها تحظى بتقدير الهيئات الدولية خاصة الرابطة النسائية للأمم المتحدة في جنيف التي كرمت سموها في العديد من المناسبات».

ومن جانبها أكدت حرم السفير عبيد سالم الزعابي: «أن الدعم السنوي الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسوق الخيري للأمم المتحدة في جنيف، ويذهب ريعه لعدد من البرامج الخاصة بالأطفال في العالم تأكيد متجدد على البعد الإنساني لسموها والمساهمة الفاعلة من جانبها في إعطاء صورة مشرقة عن الدولة في المحافل الدولية».

مناسبة

يتزامن السوق الخيري للأمم المتحدة لهذا العام مع الاحتفال السنوي باليوم العالمي للطفل الذي تأسس عام 1954 ويُحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام، لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.