«الإنتربول» تنتخب يانغ رئيساً في ختام دورتها بدبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن استضافة الدورة الـ 87 للجمعية العامة للإنتربول في دبي نجاح آخر يقف خلفه الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

فيما انتخب المشاركون في الجمعية العامة للإنتربول كيم جونغ يانغ من جمهورية كوريا كرئيس جديد للمنظمة لمدة عامين، وذلك في ختام أعمال الدورة التي عقدت في دبي على مدار 4 أيام، كما انتخبت الجمعية اللواء أحمد ناصر الريسي من دولة الإمارات عضواً للجنة التنفيذية للإنتربول،.

وذلك بحضور قائد عام شرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي والأمين العام للإنتربول، ويورغن شتوك و نحو 1300 مشارك منهم 40 وزيراً و 85 رئيساً للشرطة من جميع أنحاء العالم.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد: «نجاح آخر يقف خلفه الملهم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستضافة الدورة الـ 87 للجمعية العامة للإنتربول في دانة الدنيا دبي، دمتم لنا ذخراً ومنهجاً نقتدي به سيدي».

وأضاف في تغريدات له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذا ما زرعته يداك سيدي القائد، وها هي جهودكم سيدي تؤتي ثمارها كل حين، مبروك فوز ابن الإمارات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول».

وتابع سموه:«الشكر لكل من ساهم في إنجاح الدورة الـ87 للجمعية العامة للإنتربول في دبي، وأخص بالشكر الأخ اللواء عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، على تنفيذه المخلص لتوجيهات القيادة وجهوده المتميزة، ونتمنى النجاح والتوفيق لمنظمة الإنتربول وجهودها الإيجابية».

تهنئة

من جهته، بارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية للواء أحمد ناصر الريّسي انتخابه عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول، عبر تدوينة على حسابه في «تويتر»، وقال معاليه: «نبارك للواء أحمد ناصر الريّسي انتخابه عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول، الخبرات الإماراتية تشارك في المنظمات الدولية بكل اقتدار ونجاحها مرآة لنجاح الإمارات».

كما هنأ اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة فوز اللواء الدكتور ناصر الريسي، قائلاً: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى اللواء الدكتور أحمد الريسي ممثل الوطن بمنصب عضو اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، والذي استحقه بكل جدارة واقتدار على ضوء ما تميز به من إنجازات التي تخدم المجتمع وتحقق التفاعل بين الشرطة ومؤسساته، باتخاذ الأساليب العالمية الحديثة في تعزيز الأداء الأمني والمجتمعي».

تغيرات

وتعليقاً على فوزه، قال كيم جونغ في تصريحات للإعلاميين: «يواجه عالمنا الآن تغييرات غير مسبوقة تمثل تحديات كبيرة للأمن العام والسلامة العامة، مؤكداً أنه من أجل التغلب على هذه التحديات، لا بد من رؤية واضحة لتأسيس بناء جسر للمستقبل متعهداً بتقديم الدعم الكامل لصالح الدول الأعضاء الأكثر احتياجاً».

ورحب الأمين العام يورغن شتوك، بتعيين كيم قائلاً: «إن لديه خبرة سنوات عديدة في حوكمتنا، ونتطلع إلى العمل معه لتقديم أفضل دعم ممكن لعضويتنا في بيئة الأمن العالمي المتغيرة، حيث سيشغل كيم منصب الرئيس لمدة عامين حتى عام 2020. في حين يتم انتخاب الرئيس عادة لمدة أربع سنوات، فإن كيم سيكمل ولاية الرئيس السابق».

واجتمعت الدورة السابعة والثمانين للجمعية العامة في دبي، في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر، التي تضم حوالي 1000 شخص من كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون ينتمون إلى 180 دولة، ناقشوا خلالها حزمة من القضايا مثل التهديدات والخروقات الأمنية والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، كما انتخبت الجمعية ستة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، الهيئة المكونة من 13 عضواً توفر التوجيه والتوجيه للمنظمة، حيث يتم تعيين المندوبين عمومًا لمدة ثلاث سنوات ووفقًا للتمثيل الإقليمي المتوازن.

أعضاء

وضمت قائمة الأعضاء الجدد كلاً من نستور رونكاليا من الأرجنتين (نائب الرئيس لشؤون الأميركيتين) وديستينو بيدرو من أنغولا (مندوب لأفريقيا) وجيلس ميكود من كندا (مندوب عن الأميركيتين)، وأحمد ناصر الريسي من دولة الإمارات العربية المتحدة (مندوب عن آسيا) ونوبورو ناكاتاني من اليابان (مندوب عن آسيا).

وشهد حفل الختام تسليم اللواء المري، يرافقه اللواء المنصوري، إلى هيكتور اسبونزا فالينزويلا، رئيس وفد جمهورية تشيلي، علم الإنتربول، وذلك إعلاناً رسمياً باستضافة تشيلي للاجتماع الـ 88 للجمعية العمومية للإنتربول في عام 2019.

وألقى كيم جونغ يانغ كلمة في الحفل الختامي قال فيها: أشكر كل الوفود التي ساهمت في نجاح اجتماعات الدورة الـ 87 والتي أرست ركائز التعاون بين جميع الأعضاء، وأشكركم على المناقشات وتحمل عناء السفر. كما تقدم بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الضيافة وحسن التنظيم، قائلاً:

«يشرفني أن أكون على رأس الجمعية العامة للإنتربول خلال الأيام المقبلة في ظل التحديات التي يشهدها العالم في مجال الجريمة العابرة للحدود، وأعلن نهاية جلسات الدورة الـ 87».

نجاح

بدوره، ألقى اللواء المري كلمة هنأ فيها أعضاء الجمعية العامة للإنتربول على نجاح فعالياتها، وتقدم بالشكر لكل الوفود المشاركة من مختلف دول العالم، على كل الفرق التي شاركت في إنجاح الفعالية، وإلى فريق العمل في القيادة العامة لشرطة دبي، مثنياً على جهودهم في إنجاح الفعالية.

كما وبارك اللواء المري لرئيس الجمعية انتخابه، ولكل ممثلي الدول المنتخبين من مختلف القارات، وكذلك بارك للواء احمد ناصر الرئيسي من الإمارات العربية المتحدة انتخابه ممثلاً لآسيا. وقال: تشرفنا في دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث، ونحن نحتفي هذا العام في عام زايد مؤسس دولة الإمارات، وسنحتفل بعد أيام في العيد الوطني، ونأمل أن يحقق المؤتمر كل التطلعات ونأمل لجميع الوفود عودة سالمة لأهاليهم.

كما وألقى هيكتور اسبونزا فالينزويلا، رئيس وفد جمهورية تشيلي، كلمة في ختام الفعاليات شكر فيها باسم حكومة تشيلي ووزير الشؤون الداخلية تقديراً لمنحهم الفرصة لاستضافة الدورة المقبلة للجمعية العامة للإنتربول.

1000 مطلوب

قال يورغن ستوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول خلال مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن انتهاء فعاليات الدورة الـ87 التي نظمت بالتعاون مع شرطة دبي: إن دور الشرطة الدولية مهم جداً، حيث ساهم في القبض على الإرهابيين والمطلوبين من خلال شبكة معلومات مهمة رصدت نحو 10 آلاف مطلوب بينهم 200 إرهابي على مستوى العالم خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الإنتربول يلاحق المتورطين في قضايا مخدرات وسرقة مركبات واعتداءات على الأطفال.