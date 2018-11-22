ناصر الهاملي: دعم القيادة عزز تخريج كفاءات وطنية نوعية

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

ثمن معالي ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس كليات التقنية العليا، دعم القيادة الحكيمة لمسيرة كليات التقنية العليا على مدى 30 عاماً من التميز، مما عزز من قدرة الكليات على أداء رسالتها في تخريج كفاءات وطنية قيادية مثلت إضافة نوعية لسوق العمل.

جاء ذلك خلال حضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي، احتفالات كليات التقنية العليا بمرور ثلاثين عاماً على تأسيسها، والتي أقيمت في مختلف فروع الكليات الـ 16 تحت شعار «ثلاثون عاماً من التميز»، وتمحورت الفعاليات حول دور القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة «عام زايد» كما تم الاحتفاء بتكريم دفعة «أبناء زايد» من خريجي العام 2017/‏‏‏‏2018.

وحضر الاحتفالية الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور طيب كمالي أحد مؤسسي كليات التقنية العليا، والدكتور هاشم الزعابي مدير كليات التقنية بدبي.

20 ألف طالب

أعرب الدكتور الطيب كمالي أحد مؤسسي كليات التقنية، عن سعادته لما وصلت إليه كليات التقنية العليا خلال مسيرتها التعليمية على مدار ثلاثين عاماً من التميز، مشيداً بالتطور الحاصل على مستوى برامجها.

حيث استهلت مسيرتها ببرامج قليلة وأعداد طلبة لا يتجاوزون 246 طالباً وطالبة في عام 1988، حتى وصلوا إلى أكثر من 20 ألف طالب وطالبة، احتلوا مناصب وهم يبدعون في مختلف قطاعات الدولة الحيوية وغيرها، وأصبحوا مفخرة لدولتهم بفضل الله ثم بفضل التعليم المتميز والاحترافي الذي تلقوه في كليات التقنية العليا، وبفضل الرؤية الواضحة لقيادتنا الرشيدة ودعمها للتعليم وبخاصة كليات التقنية، وحرصها على أن تكون مواكبة لتطورات ومتغيرات سوق العمل الحالية والمستقبلية.