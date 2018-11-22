شرطة أبوظبي تحتفي باليوم العالمي للطفل

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي ملتقى اليوم العالمي للطفل بالتعاون مع مجمع بينونة التعليمي في منطقة الظفرة والشركاء الاستراتيجيين، بمناسبة يوم الطفل العالمي.

وركز الملتقى على الإنجازات والخدمات التي تقدمها إمارة أبوظبي لحماية الطفل ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتقدمة.

وجرى عرض فيديو عن مبادرات وفعاليات عام زايد، ومقاطع لأقوال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن تنشئة الطفل ومقاطع توعوية مختلفة، وتكريم الجهات المشاركة والمتحدثين.

وأكد العميد علي سالم البادي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، الحرص على الاهتمام برعاية الطفل وحمايته، معتبراً قانون وديمة واللوائح والمبادرات الاجتماعية، من الإنجازات المهمة التي تضمن له الحماية من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني أو نفسي، عبر نظام متكامل من الرعاية والدعم وبإشراف مختصين اجتماعيين.

وأضاف: «إن الاهتمام بنشر ثقافة حقوق الطفل يعتبر لبنة من لبنات بناء المجتمع القوي المتوازن، الذي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة لترسيخه من خلال القوانين والتشريعات، مدعومة بشبكة من مراكز الدعم الاجتماعي المنتشرة في إمارة أبوظبي».

ومن جانبه أوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، أن اليوم العالمي للطفل يعد مناسبة مهمة لإبراز جهود الحكومة في الاهتمام بأطفالنا وتوفير أفضل سبل الحماية لهم وتشجيعهم للحفاظ على الأمن والسلامة العامة، ذخراً لوطنهم والعمل على مواجهة التحديات التي يتعرضون لها بأساليب عصرية وممارسات متطورة عالمياً.