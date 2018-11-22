5 ملايين معاملة أذونات دخول إلى دبي وفق نظام «50 بلس»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أنجزت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 5 ملايين معاملة أذونات دخول منذ بداية العام الجاري، وحتى تاريخ 20 نوفمبر وذلك عبر النظام الجديد «50 بلس» الذي يمكن المتعاملين في حال استيفائهم كافة المتطلبات من إنجاز معاملتهم في زمن لا يتعدى 15 ثانية.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إن النظام الجديد هو نتاج خبرات تراكمية وجهد مستمر للوصول لهذه النتائج التي تحققت، اختصرت على أثره رحلة المتعامل من 4ساعات إلى 15 ثانية، مشيراً إلى أن تطبيق المشروع قلص زمن الانتظار إلى صفر متعامل، وخفض 99% من نسبة المتعاملين الذين يترددون على المراكز، فضلا عن بلوغ درجة سعادة المتعاملين 95%.

15 ثانية

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أمس عقد في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن الـ 15 ثانية هي مدة الحصول على الفيزا بمعزل عن طبيعتها زيارة أو عمل أو تأشيرة إقامـــة، وذلك بعد إدخال جميع البيانات الصحيحة عبر استخدام أحد التقنيات وتسخير الذكاء الاصطناعي في إنهاء إجراءات الدخول وبهذا تكون دبي أسرع جهة في العالم تحـــقق هذا الرقم في إنجاز إذن الدخول.

100 %

من جانبه قال العقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول أن برنامج (50 بلس) هو المبادرة الأذكى في العالم، حيث إن نسبة أتمته رحلة المتعامل وصلت إلى 100 %، منوها أنها نتاج جهد فريق مشترك محلي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودون اللجوء إلى أي دعم أو مساعدة من أية جهات خارجية ولم يتم استقطاب أي خبرات في المشروع الفريد من نوعه.

ولفت إلى أن فكرة المشروع جاءت من مركز الابتكار ثم تم إخضاعه للتجربة بواسطة (مسرعات الابتكار) للوصول إلى نموذج ذكي في تحسين وتطوير الخدمة وقنواتها الأربع التي تشمل موقع الإدارة الإلكترونية وإدارة الأفراد ومراكز آمر والتطبيق الذكي، ويتمتع بدقة عالية تنعدم فيها نسبة الأخطاء.

تدقيق

أوضح العقيد عمر الشامسي أن نظام الربط مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ساهم بإنجاح هذا المشروع الذي يمكنه من التدقيق أمنياً على الأشخاص المطلوبين دولياً أو محلياً أو من عليهم شبهة جنائية وتحويل حالاتهم إلى أنظمة خاصة يتم التعامل معها من قبل موظفي «إقامة دبي».