مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي ينظم محاضرة عن «الأمن الغذائي»

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بالتعاون مع مركز الأمن الغذائي، محاضرة بعنوان: «الأمن الغذائي مسؤولية مجتمعية» في مجلس البطين، حضرها جبر السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين، وحشد من المواطنين.

وقدّم المحاضرة خليفة أحمد العلي، المدير العام لمركز الأمن الغذائي، الذي أشار في مستهل حديثه إلى 3 عوامل تفسر مفهوم الأمن الغذائي، وهي: «ضمان وجود السلع الغذائية الاستراتيجية بكميات كافية ومستدامة، والقدرة على الوصول إلى الغذاء، وضمان استدامة الإمدادات الغذائية في جميع الظروف والأوقات، إضافة إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تكون في متناول الجميع».

وأضاف: «أن مركز الأمن الغذائي قام منذ عام 2012 بالإشراف على إنشاء وإدارة مخزون احتياطي من الغذاء للطوارئ بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف ضمان الاستقرار والاكتفاء للدولة في الظروف والحالات كافة، إذ شمل المخزون الاستراتيجي الحكومي 9 سلع استراتيجية غذائية تم اختيارها، وتحديد كمياتها بناء على إحصائيات السكان وطبيعة التركيبة السكانية.

إضافة إلى حاجة الفرد من السعرات الحرارية اليومية ومتوسط الأعمار والجنس، ودراسة عادات السلوك الغذائي لفئات المجتمع المختلفة، وتحليل بيانات الاستيراد والتصدير، ودراسة طبيعة السلع الغذائية المختارة من حيث العمر الافتراضي وآلية التخزين.

وأخيراً معايير سلسلة التوريد لكل سلعة ابتداء من بلد المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك». وتطرق خليفة العلي إلى برنامج الخدمة الوطنية البديلة، إذ أشار إلى دور مركز الأمن الغذائي في تأهيل وتدريب منتسبي الخدمة الوطنية البديلة في المنشآت الغذائية الحيوية.