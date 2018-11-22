الحبتور يطلع على خدمات مركز الشرطة الذكي في «سيتي ووك»

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، في مركز الشرطة الذكي (SPS) في منطقة سيتي ووك، بحضور محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.

والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد راشد عبدالله، مدير إدارة المراسم والتشريفات، والمقدم المهندس حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، وعدد من الضباط.

واستمع خلف الحبتور إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي الذي حصل على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل بدون تدخل بشري، ويقدم إلى مرتادي سيتي ووك كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري.

وعلى مدار 24 ساعة، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية الرامية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً بالتحول من مراكز الشرطة التقليدية إلى مراكز شرطة ذكية. واطلع على الخدمات التي يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.

ويوفر مركز الشرطة الذكي في سيتي ووك مجموعة من الخدمات الجنائية منها «إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين وذلك عبر التواصل المباشر بالفيديو كونفرنس» مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعامل التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته ليوقعه.

وأشاد رجل الأعمال خلف الحبتور بمبادرات شرطة دبي الذكية، مؤكداً أن مركز شرطة دبي الذكي يعتبر مفخرة فريدة من نوعها لا توجد لا في الشرق ولا الغرب، تقدم خدماتها للمواطن والمقيم والزائر والشركاء بأحدث الطرق وأسهلها. وثمن جهود شرطة دبي في الحفاظ على نعمة الأمن وراحة المواطن والمقيم وجميع أطياف المجتمع، مؤكداً أن مسؤولية الأمن مسؤولية الجميع وعلينا أن نكون جميعاً مساهمين فاعلين في أمن وأمان المجتمع، وتسخير إمكانياتنا في الحفاظ على الأمن والاستقرار.