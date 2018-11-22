إطلاق خدمة تجديد رخص العزب رقمياً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي عن إضافتها إنجازاً جديداً إلى إنجازات مشروعها بشأن التحول الرقمي للخدمات، حيث أعلنت عن إطلاقها خدمة تجديد رخص العزب رقمياً عبر منصتها الذكية ( سمارت هب).

وأكدت لجنة التكنولوجيا في الدائرة أنها تواصل التقدم ضمن مشروع التحول الرقمي، بهدف الوصول إلى خدمات رقمية للبلديات بنسبة 100% مع نهاية العام الحالي.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتجسيداً لحرصها على إسعاد المجتمع والارتقاء بأداء المؤسسات، وصولاً إلى أعلى نسب رضا المتعاملين والشركاء والمجتمع، حيث يظهر الخط البياني المتصاعد لمشروع التحول الرقمي بقوة أن بلوغ الهدف النهائي أصبح مؤكداً وفي الموعد المحدد.

معاملات

وأكد سالم راشد الكتبي رئيس لجنة تنظيم العزب أنه بإمكان المواطنين الكرام تنفيذ جميع العمليات والمعاملات الخاصة بتجديد العزب دون الحاجة للحضور إلى أي مبنى من مباني البلدية، ويكفيهم الدخول إلى المنصة الذكية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات (http/‏‏smarthub.adm.gov.abdhabi)، والحصول على كل متطلباتهم بكل سهولة ويسر.

كما تقدم المنصة للمواطنين قاعدة بيانات كاملة حول اشتراطات استخدام العزب وطرق الحصول على تراخيصها.

وأشار إلى أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات تقدم عبر منصتها الذكية خدمات التجديد الرقمية لعزب التربية، وعزب الهجن، والعزب الموسمية.

على الصعيد ذاته دعا أحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني في بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع الراغبين في الحصول على خدماتها الرقمية إلى أهمية التسجيل لمرة واحدة فقط في منصة الدخول الموحد SmartPass وبعدها بإمكانهم الاستفادة من جميع الخدمات الرقمية المتاحة.

وأضاف أن الدائرة تحقق تقدماً متواصلاً لتحويل الخدمات التقليدية إلى رقمية.