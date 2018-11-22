منح 395 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أقرت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي في الشارقة منح 395 قطعة أرض سكنية لمواطني الإمارة، فيما اعتذرت عن طلبين فقط لعدم استيفاء الشروط.

وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة وليد فلاح المنصوري في مقر دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.

وقال المنصوري: تتوزع قطع الأراضي سكنية الجديدة الممنوحة للمواطنين في مدينة الشارقة، والمناطق الوسطى والشرقية، إضافة إلى مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة، فيما اعتذرت عن طلبين فقط لعدم استيفاء شروط التخصيص.

احتياجات

وأوضح أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة.

والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

كما أشار إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الأخير مع دائرة التخطيط والمساحة والدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به الدائرة في دعم أعمال اللجنة، وبما يساهم بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين وتعزيز الخدمات المجتمعية بمزيد من المرافق والخدمات للوصول إلى مجتمع سعيد ينعم أفراده بكل مقومات الراحة والاستقرار النفسي والأسري.

حضر الاجتماع الذي عقد برئاسة وليد فلاح المنصوري، عبد الله مطر تريم ـ نائب رئيس اللجنة، صالح حميد النقبي، المهندس أيمن راشد النقبي، المهندس سالم مبارك بن دلموك، سلطان محمد بوغانم، إسماعيل سالم عبيد، عبد العزيز عبيد الحصان، عبدالله سالم علي بن هويدن وخليفة سعيد حليس - مقرر اللجنة.