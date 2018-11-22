المصدر: أبوظبي ـ منى خليفة

بأكثر من 100 ضوء شمسي، أضاء «فريق زايد» سماء القارة القطبية الجنوبية، في رسالة تدعو إلى التوحد والأمل، والعمل من أجل التغير المناخي، احتفاءً بعام زايد، وتكريماً للقصة الخالدة للأب المؤسس لدولة الإمارات رائد الإنجازات البيئية. كل ضوء من الأضواء المئة يمثل تعهداً بالالتزام بالمبادرات المجتمعية التي تسعى إلى مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري.

هذا ما يلخصه الفيلم الوثائقي، «فريق زايد يضيء القطب الجنوبي» الذي عرضته هيئة البيئة - أبوظبي، أول من أمس، في «ڤوكس سينما» بمركز «ياس مول».

ويدور الفيلم حول 3 شخصيات من موظفي الهيئة، وهم جميعاً أعضاء «فريق زايد» وجاءت رحلتهم في إطار رحلة فريق تحدي «قوة المناخ» الدولي لاستكشاف القارة القطبية الجنوبية.



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