راشد النعيمي: الحفاظ على ثرواتنا البيئية أولوية

المصدر: عجمان - البيان

وجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان - خلال زيارته محطة تدوير مخلفات الهدم والبناء في إمارة عجمان واطلاعه على سير العمل فيها - كل الكوادر العاملة لتكثيف جهودها ومواكبة احتياجات السوق المحلي والعمل على استيعاب أكبر قدر من مخلفات البناء والهدم، موضحاً أن الحفاظ على الثروات والموارد البيئية أولوية لدى البلدية التي تسير بخطوات واثقة في درب تحويل الإمارة لمدينة صحية تتوفر فيها كل مقومات العيش الآمن والصحة والسلامة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن المحافظة على الموارد الطبيعية واجب مشترك تلتزم به الدوائر والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص متخذة خطوات بناءة للعمل على إعادة تدوير المواد وتحويلها لموارد قابلة للاستخدام من جديد.

وتجول الشيخ راشد بن حميد النعيمي - بحضور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة وعدد من المسؤولين في الدائرة - في أقسام المحطة.. مشيدا بجهود الكفاءات العاملة والسعي الحثيث لتحقيق الأهداف التي تنشدها حكومة عجمان للارتقاء بالإمارة لمدينة صحية من خلال مجابهة الأخطار البيئية وإعادة استغلال الموارد بطرق شتى.

وأكد دعم الدائرة لتبني المبادرات الهامة التي تساعد على تحقيق حياة أفضل، لذلك أبرمت الدائرة مذكرة تفاهم مع شركة دلسكو لتنفيذ مبادرة وزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها الطرف المبادر والمدعوم من لجنة مبادرات رئيس الدولة لتنفيذ مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وعدم إهدارها لتستخدم في أعمال البناء وتطوير الطرق وغيرها.