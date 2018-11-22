حمدان بن زايد يتفقد موقع مهرجان الظفرة التراثي ويزور مواطنين

المصدر: الظفرة - وام

تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة موقع مهرجان الظفرة التراثي في مدينة زايد واطلع على آخر الاستعدادات لانطلاق المهرجان خلال ديسمبر المقبل.

ووجه سموه خلال زيارته المنصة الرئيسية لسباقات الهجن بتوفير الخدمات والإمكانيات كافة لإنجاح السباقات التي تقام في ميدان سباق الهجن وتقديم الخدمات للمتسابقين والمشاركين والجمهور كافة.

وثمن سموه الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الهجن التي أصبحت من التقاليد السنوية الأصيلة التي تعزز مكانة الهوية الإماراتية لدى أبناء الدولة، وتحث الشباب على التمسك بماضيهم العريق وتغرس في نفوسهم حب التراث والمحافظة عليه.

ومن جانب آخر زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، المواطن سعيد بن رصاص المنصوري والمواطن غانم محمد سالمين المزروعي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. ورحب المواطنان بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وأعربا عن سعادتهما وأفراد أسرتهما وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تهم المواطنين، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. ورافق سموه خلال الزيارة، سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد علي الشدي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين.