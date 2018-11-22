مذكرة تفاهم بين «مؤسسة دبي للإعلام» واللجنة الدائمة لشؤون العمال

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة دبي للإعلام مذكرة تفاهم مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم علاقات الشراكة القائمة وتعزيز أواصر التعاون بينهما وبهدف تضافر الجهود والارتقاء لتقديم أفضل الخدمات.

وقع الاتفاقية (صباح أمس) في مبنى المؤسسة، أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وذلك بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى مؤسسة دبي للإعلام بقنواتها المتعددة (الإذاعية والتلفزيونية والرقمية) التغطية الإعلامية لفعاليات ومؤتمرات اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، على شبكة التواصل الاجتماعي وعبر إذاعة نور دبي وقناة سما دبي.

بالإضافة إلى المساعدة في التنسيق المسبق مع قطاع النشر التابع لمؤسسة دبي للإعلام لعمل التغطيات الصحفية اللازمة، ومنح خصومات مناسبة في مجال الإعلانات التجارية، كذلك التنسيق المسبق بين الطرفين لتوفير دورات مجانية لأعضاء اللجنة في مجال الإعلام.

رؤية

وقال أحمد سعيد المنصوري: إن توقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي يأتي تجسيداً لرؤية مؤسسة دبي للإعلام المواكبة للغايات الاستراتيجية لحكومة دبي.

كما هي تأكيد لأهمية التعاون والتواصل الدائم بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بضرورة التنسيق والتعاون مع المؤسسات كافة لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الميادين.

وتحدث المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، عن أهمية توقيع هذه المذكرة في إطار توفير التغطية الإعلامية من قبل مؤسسة دبي للإعلام بقنواتها المتعددة للأنشطة والأحداث كافة التي تقوم بها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأفكار الإبداعية والابتكارية والزيارات الميدانية في مجال عمل الطرفين للمساهمة في دفع عجلة التقدم.

والتنسيق والتعاون في المجالات القانونية والفنية والإدارية بين الطرفين بهدف مد جسور التعاون والتواصل والتنسيق لما يخدم الصالح العام، والمشاركة في المبادرات المجتمعية المشتركة والتنسيق بهدف الارتقاء بالسمعة المؤسسية لكلا الطرفين.

جهود

من جانبه قال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي: «نحن سعداء اليوم لإبرام هذا الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون المشترك والقائم.

ونؤكد أن مؤسسة دبي للإعلام تعد شريكاً أساسياً للجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي»، وأضاف: «هذه الاتفاقية هي إطار منظم لدعم جهود اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وتبادل الخبرات الإعلامية فيما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به إمارة دبي في توفير وتعزيز حقوق العمالة الوافدة».

توعية

أوضح اللواء عبيد بن سرور، أن هذا التعاون سينتج عنه تعزيز كبير لدور اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وما تقوم به في التوعية التي تستلزم طرفي العلاقة التعاقدية «العامل وصاحب العمل»، والذي سيسهم بدوره في تحقيق التوازن والاستقرار اللازم لسير العلاقة التعاقدية طوال فترة عمل العامل.