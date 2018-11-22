خطة لخصخصة تدريب سائقي نقل الركاب في دبي

المصدر: دبي- البيان:

وقّعت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، اتفاقية جديدة مع معهد مواصلات الإمارات للسياقة، ضمن خطة خصخصة تدريب سائقي نقل الركاب.

وذلك من منطلق حرص الهيئة على تبني أفضل الممارسات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: إن الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بجودة التدريب من خلال التطوير والتحديث المستمر، واستحداث برامج جديدة لدعم متطلبات أنشطة نقل الركاب في إمارة دبي، وإن الاتفاقية جاءت من منطلق حرص الهيئة على تطوير برامج وسياسات التدريب والتأهيل وإشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة نقل الركاب في إمارة دبي، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى القطاع الخاص.

وأضاف: بدأ تنفيذ خطة خصخصة مركز تدريب وتأهيل السائقين في نوفمبر عام 2017، وإن توقيع هذه الاتفاقية مع معهد مواصلات الإمارات للسياقة، يأتي بوصفه المرحلة الثانية الخاصة بفتح قنوات إضافية لتعزيز خدمة تأهيل سائقي نقل الركاب.

وذلك بهدف التوسع في نقاط تقديم الخدمة، ما سيكون له أثر إيجابي على سرعة استكمال الدورات التدريبية والتأهيلية للسائقين، بما يضمن الاستدامة في تعيين السائقين لتلبية الطلب المتنامي لاحتياجات قطاع نقل الركاب في إمارة دبي، وتعزيزاً للتنافسية بين المعاهد المُقدِمة للخدمة، وحثّهم على تبني أفضل الممارسات وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تدريب وتأهيل السائقين بما يضمن السعي إلى إسعاد المتعاملين.

وأبدى عبد الله عبد الرحمن، مدير مركز خدمات تعليم القيادة بمعهد مواصلات الإمارات للسياقة، سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنه وفريق العمل في المعهد فخورون بالثقة التي أولتها لهم مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، وأن الاتفاقية الجديدة تشكل خطوة جديدة من منظومة التعاون والشراكة الاستراتيجية، التي تعزز العمل بين «مواصلات الإمارات» وبين الهيئة.