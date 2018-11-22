لجنة حقوق الإنسان العربية تطلع على خدمات «دبي لرعاية النساء»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أمس، وفداً من لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة ميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية، للتعرف إلى خدمات المؤسسة وجهودها في مجال توفير الحماية والرعاية لضحايا العنف والاتجار بالبشر من النساء والأطفال، وذلك ضمن جولة يقوم بها الوفد على عدد من الجهات المحلية خلال فترة زيارته للدولة.

وكان في استقبال الوفد عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عضو المجلس الوطني الاتحادي، التي أكدت أن المؤسسة تفتح أبوابها دائماً أمام الجميع للاستفادة من تجربتها في مجال مكافحة العنف ضد النساء والأطفال، ليس فقط على مستوى الدولة ولكن أيضاً على المستوى الإقليمي والدولي.

وعبّرت البسطي عن سعادتها بزيارة وفد لجنة حقوق الإنسان العربية للمؤسسة، والتي تعكس اهتمام اللجنة بقضايا المرأة والطفل، كما تعكس الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في هذا المجال، مشيرة في هذا الإطار إلى حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدول العربية وتبادل الخبرات معها.

من جانبه، أشاد وفد لجنة حقوق الإنسان العربية، بالمرافق المتميزة التي تمتلكها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وما توفره من خدمات متميزة لضحايا العنف والاتجار بالبشر، مؤكداً أنها تعد نموذجاً متميزاً يجب الاستفادة منه.

وتعرّف الوفد خلال الزيارة إلى عدد من أبرز المرافق والخدمات التي تقدمها المؤسسة، ومن بينها مركز اتصال خط المساعدة 800111 الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات حول حالات العنف والاتجار بالبشر وتقديم الاستشارات الأسرية المختلفة.