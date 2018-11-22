183 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة منذ بداية 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة حتى مطلع نوفمبر الجاري %91.54 من إجمالي الموازنة المعتمدة للصرف لعام 2018، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من أموال الزكاة 183 مليوناً و84 ألفاً و88 درهماً، وذلك وفقاً لأمين عام صندوق الزكاة رئيس لجنة الصرف عبدالله بن عقيده المهيري.

وقال رئيس لجنة الصرف، إن اجتماعات اللجنة بلغت 178 اجتماعاً حتى مطلع نوفمبر الجاري من هذا العام، وأقرت اللجنة خلالها تقديم المساعدات المالية لمستحقي الزكاة ممن تنطبق عليهم ضوابط لائحة صندوق الزكاة المنبثقة من المعايير الشرعية المعتمدة.

وأوضح أمين عام صندوق الزكاة، أن مصروفات الزكاة استوفت كل المشاريع المرصودة من الفئات التي تستفيد من مشاريع الصندوق والبالغ عددها 21 مشروعاً، وبحسب الإحصاءات للربع الثالث، تم ترتيب المشاريع الأكثر إقبالاً من حيث المستحقين، فجاءت في المرتبة الأولى مشروع المسنين، ومن ثم مشروع المرضى ومشروع أسر السجناء وأسر الأيتام.