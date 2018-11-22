«كهرباء دبي» تطلق المرحلة الثانية من خدمة الموظف الافتراضي «رمّاس»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة الثانية من خدمة «رمّاس»، الموظف الافتراضي الذي طورته الهيئة للرد على استفسارات المعنيين بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي عبر منصتي «آي.أو.إس» و«آندرويد».

وكذلك على حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد جوجل، والروبوتات، وأضافت الهيئة تحسينات متطورة وخصائص جديدة لموظفها الافتراضي.

وقد بلغ عدد الاستفسارات التي تم الرد عليها من خلال هذه الخدمة المبتكرة منذ إطلاقها نحو مليون و634 ألف استفسار عبر القنوات المختلفة.

وتشمل المرحلة الثانية من الخدمة العديد من التحسينات المتطورة والخصائص الجديدة الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمة وتوسيع مجالاتها لتشمل المزيد من الفئات المعنية، وإضافة المزيد من المعلومات إلى قاعدة بياناتها.

وتتكامل المرحلة الثانية المتطورة للخدمة مع منصة نظام «اس ايه بي - SAP» للمساعدة في تنفيذ العديد من المعاملات مثل دفع الفواتير والاستفسار عنها، وتتبع حالة طلب تشغيل الكهرباء والمياه وطلبات التوصيلات الجديدة للمقاولين والاستشاريين، وتتبع حالة الطلبات، إلى جانب الاستفسار حول الوظائف والتقدم للوظائف الشاغرة.

ارتقاء

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات، تسعى الهيئة باستمرار إلى تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة وصولاً إلى تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»».

وأضاف: «أطلقنا خدمة «رمّاس» في الربع الأول من 2017 لتصبح الهيئة أول مؤسسة حكومية تطلق خدمة الدردشة الفورية للتواصل مع المتعاملين بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى دعم مبادرة دبي (X10) وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم، وخطة دبي 2021 بجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين».

استجابة فورية

يتميز «رمّاس» بالاستجابة الفورية لاستفسارات المعنيين، وبقدرته على التعلم واستيعاب احتياجاتهم بناءً على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق للمساهمة في إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر.