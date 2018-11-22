«طرق دبي» تتبادل الخبرات مع نظيرتها في المملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

استقبل مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، البارونة رونا فيرهيد الوزيرة البريطانية المعنية بالتجارة وترويج الصادرات.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة والوفد المرافق للوزيرة البريطانية، بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات، وبين نظيرتها في المملكة المتحدة في مجالات المواصلات والقطارات والمركبات ذاتية القيادة، إلى جانب الاطلاع على خطة الهيئة لتطوير هذه المجالات.

ورحب مطر الطاير في مستهل اللقاء بالوزيرة البريطانية، مشيداً بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط هيئة الطرق والمواصلات بالمؤسسات والشركات البريطانية العامة في مجال الطرق والنقل والمواصلات.

مشاريع

وأطلع الطاير الوفد البريطاني على أهم المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المرحلة المقبلة لتطوير البنية التحتية من شبكات الطرق ووسائل المواصلات، منها تنفيذ وتشغيل مشاريع قطارات تقدر تكلفتها بمليارات الدراهم.

بينها (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي إلى منطقة أرض المعرض، التي سيقام فيها معرض إكسبو 2020، وكذلك تمديد الخط الأخضر لمترو دبي، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ترام دبي، والعديد من مشاريع الطرق المختلفة التي تشكل فرصة جيدة للشركات للدخول في المناقصات التي تطرحها الهيئة.

جهود

وتطرق الطاير خلال اللقاء إلى استعراض جهود الهيئة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتشمل مبادرات وحدات التنقل ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي ذاتي القيادة القادر على نقل شخصين، وأول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة، والمركبة الذكية ذاتية القيادة، التي تتسع لعشرة ركاب.

من جانبها، أعربت البارونة رونا فيرهيد، عن سرورها بمشاركة المؤسسات والشركات البريطانية في تنفيذ مشاريع هيئة الطرق والمواصلات، معربة عن أملها بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم الجانبين.