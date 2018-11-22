مصادرة 172 دراجة غير مرخصة في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

نفذت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين حملات تفتيشية منذ بداية العام على كافة طرق الإمارة الداخلية والخارجية ووسط الأحياء السكنية؛ أسفرت عن مصادرة 172 دراجة نارية غير مرخصة، مناشدة أولياء الأمور من مغبة شراء الدراجات النارية لأبنائهم مكافأة لهم لإحرازهم درجات عليا في الامتحانات، ما يسبب لهم حوادث مرورية قد تكون قاتلة أحياناً.

وقال العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين: «إن معظم الدراجات النارية التي تم ضبطها غير مرخصة، حيث يزداد انتشارها بين الأطفال في سن الـ 13 عاماً ووسط فئة الشباب، خاصة، في أوقات العطلات، وإن تلك الدراجات تفتقر إلى وسائل الأمن والسلامة، وتسبب إزعاجاً لمستخدمي الطريق والأهالي في الإمارة».

وأضاف، إن إدارة المرور والدوريات بأم القيوين قد شكلت فريقاً لضبط تلك الدراجات المخالفة في مختلف مناطق الإمارة، والحد من انتشارها بصورة عشوائية على الطرقات الداخلية والخارجية للإمارة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص دوريات مدنية تابعة لفرع التعقيب المروري لتنفيذ عدد من الحملات بهدف ضبط الدراجات المخالفة.

وأضاف، إن إدارة المرور والدوريات تهدف من ملاحقة الدراجات المخالفة للحد من حوادثها، كما تهدف للحد من قيادة الدراجات النارية غير المرخصة بالإمارة؛ محافظة على أرواح سائقيها، مبيناً أنه تم تنظيم حملات تفتيشية مكثفة من قبل فرع التعقيب بالزي المدني وسط الأحياء السكنية لضبط الدراجات المخالفة، والتي أصبحت في ازدياد خاصة في فترة عطلات المدارس؛ الأمر الذي يسبب إرباكاً لقائدي المركبات، ويعرّض حياة سائقي تلك الدراجات ومستخدمي الطرق لحوادث مؤلمة.