افتتاح مركزي «تسهيل» و«تدبير» في مدينة زايد

المصدر: منطقة الظفرة - وام

افتتح سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة مركز «تسهيل - الحصن»، ومركز «الغربية لخدمات الأعمال المساعدة - تدبير» في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وذلك بهدف تقديم خدمات متميزة لسكان المنطقة.

وقام وكيل الديوان بقص الشريط التقليدي وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بالافتتاح الرسمي، ثم تفقد أقسام المركز المختلفة واستمع إلى شرح مفصل عن مهام كل قسم.

ويضم مركز تسهيل الحصن التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين 20 موظفاً وموظفة، ويقوم بتقديم جميع معاملات الشركات والمعاملات الحكومية والهوية وتبلغ نسبة التوطين فيه 100%.

ويتميز المركز بوجود نخبة من الموظفين المتميزين من أصحاب الخبرات والكفاءة لضمان جودة العمل وتطويره، حيث تم إعداد دورات تدريبية شاملة لهم لضمان تحقيق أعلى معايير درجات رضا المتعاملين وإسعادهم. كما يقوم مركز الغربية لخدمات الأعمال المساعدة بتقديم خدمات معاملات الأعمال المساعدة المنزلية من إذن دخول وتجديد إقامة وعقد العمل، كما يوفر المركز خادمات على إقامة المكتب وبأسعار متميزة دون أي أعباء على المراجعين من سكان الظفرة.

ووضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين معايير لضمان جودة الخدمة المقدمة تتعلق بسياسة تشغيل المركز من بينها توفير نظام لتلقي معاملات وشكاوى المتعاملين، ووجود أكثر من منفذ لأداء الخدمة، وسداد الرسوم المستحقة، والالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة.

وأكد سلطان خلفان الرميثي في ختام الجولة: «أن افتتاح هذه المراكز يأتي في إطار إسعاد المتعاملين خاصة في منطقة الظفرة من خلال توفير الوقت والجهد والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي ودون عناء أو طول انتظار، وذلك وفق القوانين والاشتراطات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تسهم في الوصول بالخدمات إلى جميع مناطق الدولة».